婚宴後拒辦結婚登記 落跑新娘判賠50萬
2017-03-03 20:28
〔記者蔡彰盛／新竹報導〕林姓男子辦婚宴明媒正娶陳女，事後陳女竟拒辦結婚登記，林男懷疑她是蕾斯邊，憤而求償123萬，新竹地院法官調查發現陳女雖稱洞房夜落紅，沒有對不起林男，但事後許多留言，都顯示去意甚堅，因此判賠50萬元。
林男於1月辦理訂婚、結婚公開宴客儀式，然嗣後陳女無故拒絕依約辦理結婚登記，且找藉口推託，下落不明。104年9月陳女透露與一女性過從甚密，但母親反對，不能光明正大在一起，故與他交往，好讓陳母安心，因此求償傳統習俗辦理訂婚及迎娶費用共73萬元。且因陳女違反婚約，致他感情受創、自尊及自信心受損，且淪為周遭親友、鄰居笑柄，牽連年邁母親，加上求償精神損害50萬元，合計123萬元。
陳女則否認自己是蕾斯邊，是因林男酗酒，雙方才不歡而散。且她以處女之身，與林男入洞房，共度花燭之夜，並無任何過失，林男藉機賺錢，竟請求妻子賠償，令人不恥。
法官調查二人line對話中，陳女寫「是我根本沒準備要結婚的心裡，為什麼我要換房子住，我自己這裏住得很習慣舒服，為什麼要跟一個白目，無趣，沒話聊的人一起生活？」、「不想跟你一起生活，不想住在哪裡」、「誰是你老婆啊」。
以及「...不到幾天的日子我忽然驚覺，我不是您理想的妻子，與其勉強生活再一起，會讓您痛苦一輩子，您說是嗎？不能甜蜜生活在一起，還不如趁早分開。不管怎樣我們有過夫妻之情，兩人好聚好散...」等語，均係道別之意，文末並表示祝林男儘快找到合適對象、會請母親返還聘金，更顯現去意甚堅，實已無意再共營婚姻生活。最後法官判賠50萬元。
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