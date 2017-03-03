上校簽300萬本票當小三分手費 反悔提告敗訴
〔記者蔡彰盛／新竹報導〕一名已婚陸軍上校軍官劈腿髮姐小三，東窗事發後簽下300萬元分手費本票，要求小三不得到他辦公室吵鬧、向媒體或軍方單位投訴軍官劈腿，事後指控小三反悔要求漲價，還將本票拿去強制執行，讓他不動產被查封，憤而向小三提起本票債權不存在之訴，然法官調查那筆錢是小三先前幫她墊付的預售屋款，判軍官敗訴。
這名擁有碩士學位的上校指控，先前於交往期間，為安撫小三黃女情緒並作為將來分手費擔保，於103年6月簽下300萬元本票；至104年5月他欲與黃女分手，黃女卻稱分手費已漲為350萬元，經協商後他同意付錢作為分手條件，但黃女應履行不得有到他辦公室吵鬧、向媒體或軍方單位投訴軍官劈腿等妨礙他名譽的騷擾事項，及應返還300萬元本票。
軍官為履行此條件，乃簽發另紙面額350萬元本票，又為兌現該350萬元本票，再分別簽發200萬元及150萬元支票，請黃女還他300萬元及350萬元本票，但黃女卻說都已經撕毀，經他兌現2張支票以結束二人間男女關係。
沒想到事後黃女又拿300萬元本票向桃園地方法院聲請強制執行，經裁定准許，查封軍官不動產。因此他提起債務人異議之訴，請求撤銷清償票款強制執行程序，並請求確認黃女持有的300萬元本票債權不存在。
黃女則說那300萬元本票並非軍官贈與，而是雙方交往期間的金錢互動，更不是分手費，而是清償她先前匯給軍官的款項，因為她幫軍官代墊買預售屋的錢。
法官調查，黃女固然曾對軍官提到「你要你的官位，要你的面子，還是你要那張本票？」等話，卻並未提到曾經允諾收受支票就會撕毀300萬元本票，反而是一再告訴軍官因他劈腿被妻子發現，要求他好好處理2人間的關係。
因此法官認定，軍官既未能證明那300萬元本票是分手費，就無從認定本票債權不存在，全案駁回。
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標題：上校簽300萬本票當小三分手費 反悔提告敗訴
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