有這招？他被建商約出門談都更 回家房子沒了
2017-03-03 20:45
〔即時新聞／綜合報導〕台北市一名張姓民眾不同意社區都更，今天在建商邀約下出門協商，雙方無共識，不料張男回家卻發現房子已被拆光，氣得怒向建商提起毀損等告訴。建商坦言，是在拆除周邊房屋時不慎損及張先生家，願給予合理賠償。
張先生向媒體投訴，他位於長安西路177巷14號4樓的住家，周邊正在進行都更，他是唯一的不同意戶，建商先前已拆除樓下房屋的牆面，讓他的住家岌岌可危。今天上午，他應建商欣偉傑邀請到南京東路的辦公室協商，雙方沒有交集，他11時許離開，卻發生車禍，為此做筆錄到下午1時，稍晚回家，竟發現房子已被拆毀。
張男懷疑，包括車禍在內的過程都是有人故意策劃，已委請律師對建商提出毀損、侵入住宅等刑事告訴，民事方面也將要求損害賠償。
欣偉傑建設表示，該都更案同意戶比例達98%，已取得合法拆除執照，過去也一直與張先生協調，但對方開出1.2億天價的權利變換價值，雙方無法達成共識；而今天是因為承包工程的營造商在拆除周邊房屋時，不慎損及張先生家的房屋結構，他們願給予合理賠償，若賠償金額談不攏再循法律途徑解決。
台北市政府都更處、建管處證實，欣偉傑建設領有拆除執照，拆屋並未違反建築法，但有關財產損失的爭議部分屬雙方私權。市府表示，過去多次責請建商與不同意戶溝通協調，希望化解爭議，至於今日房屋突然被拆，市府並不知情。
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