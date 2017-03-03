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高市汽車材料行貨架倒塌 重物掉落壓死老闆

2017-03-03  19:51

〔記者洪定宏／高雄報導〕今天晚間約6點，高市三民區汽車材料行張姓老闆，到後方倉庫整理貨品時，貨架突然倒塌，張男被重物壓在地面，家人發現報案，消防救護人員將他救出，但已無生命跡象，醫院搶救後仍宣告不治。

警方指出，該汽車材料行由張父經營近30年，最近幾年交由2個兒子經營；貨品在透天厝1樓後方，35歲張男前去整理貨品，不知為何貨架突然倒塌，重物硬生生壓在他的身上，原因有待調查。

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  • 汽車材料行貨架倒塌，重物掉落壓死老闆。（記者洪定宏翻攝）

    汽車材料行貨架倒塌，重物掉落壓死老闆。（記者洪定宏翻攝）

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