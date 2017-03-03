神明顯靈？ 男子沒偷到香油錢被逮還遭羈押

慣竊林志遠偷濱海公路台二線旁一家土地公廟，還沒偷到就被逮，還被羈押。（記者林嘉東翻攝）

2017-03-03 19:42

〔記者林嘉東／新北報導〕慣竊林志遠昨遠從桃園北上，偷濱海公路上一間土地公廟偷香油錢，還沒撈到錢就被逮。基隆地檢署複訊時，他又老大不甩惹惱檢察官，以有再犯之虞，向法院聲押獲准。

警方調查，31歲慣竊林志遠上個月才偷其他土地公廟香油錢被抓，昨晚10時30分，他遠從桃園北上相中濱海公路台二線和美街17-1號旁一家土地公廟，沒人看顧。

林以自備的衣架子，末端黏上雙面膠後，以釣魚方式，想釣出香油錢。未料，林努力撈錢時，被鄰居發現報警；轄區新北市瑞芳警分局和美派出所警員林昭男、莊孝康趕抵時，林還在努力想要釣出香油錢，直到見到警方前來才住手。警方訊後將他依竊盜罪嫌移送法辦。

檢察官楊淑芬複訊時，發現他竊盜前科累累，又特別從桃園北上行竊，想釐清林為何偷香油錢，但林都沈默不語，拒絕回答。楊見林沈默以對，以林2月才偷香油錢，有再犯之虞向法院聲押獲准。