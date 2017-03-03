| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

神明顯靈？ 男子沒偷到香油錢被逮還遭羈押

慣竊林志遠偷濱海公路台二線旁一家土地公廟，還沒偷到就被逮，還被羈押。（記者林嘉東翻攝）

2017-03-03  19:42

〔記者林嘉東／新北報導〕慣竊林志遠昨遠從桃園北上，偷濱海公路上一間土地公廟偷香油錢，還沒撈到錢就被逮。基隆地檢署複訊時，他又老大不甩惹惱檢察官，以有再犯之虞，向法院聲押獲准。

警方調查，31歲慣竊林志遠上個月才偷其他土地公廟香油錢被抓，昨晚10時30分，他遠從桃園北上相中濱海公路台二線和美街17-1號旁一家土地公廟，沒人看顧。

林以自備的衣架子，末端黏上雙面膠後，以釣魚方式，想釣出香油錢。未料，林努力撈錢時，被鄰居發現報警；轄區新北市瑞芳警分局和美派出所警員林昭男、莊孝康趕抵時，林還在努力想要釣出香油錢，直到見到警方前來才住手。警方訊後將他依竊盜罪嫌移送法辦。

檢察官楊淑芬複訊時，發現他竊盜前科累累，又特別從桃園北上行竊，想釐清林為何偷香油錢，但林都沈默不語，拒絕回答。楊見林沈默以對，以林2月才偷香油錢，有再犯之虞向法院聲押獲准。

廣告
  • 慣竊林志遠偷濱海公路台二線旁一家土地公廟，還沒偷到就被逮，還被羈押。（記者林嘉東翻攝）

    慣竊林志遠偷濱海公路台二線旁一家土地公廟，還沒偷到就被逮，還被羈押。（記者林嘉東翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 土地公 竊盜 羈押 香油錢
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧沙茶白菇雞
紹興酒香煎黃魚
電鍋菜✧菜煲豬五花
如何保存高麗菜？
轉寄

標題：神明顯靈？ 男子沒偷到香油錢被逮還遭羈押


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月3日‧星期五‧丁酉年二月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.