遭緬甸扣壓漁船興川吉號 傳遭罰30萬元後獲釋

2017-03-03 19:11

［記者陳彥廷／屏東報導］下午傳出遭扣壓的屏東縣琉球籍漁船「興川吉」號，日前疑因越界捕漁遭緬甸海軍扣壓，雖人船均安，但卻被扣在當地港口外長逾1個月，不過剛剛傳來震驚漁界的消息，「興」號已收到緬方獲釋公文。

接獲通報後就居中斡旋的琉球區漁會透過通訊軟體群組表示，據「興」號代理商回應，當初緬甸軍艦以「興」號越區捕魚為由而扣押人船，不過該代理商向緬甸方表示，「興」號為與緬甸漁業合作的漁船，不過合作期限將屆，原欲進入緬甸高當港消關，但漁船航行速度為7至8節，這種速度難以作業捕魚，明顯為航行入港。

據悉，緬甸漁業部接受「興」號代理商的説法，不過海軍等單位卻未予認同，仍決議處以罰款1萬美元（約30萬元台幣），並已繳納罰款，不過目前所有漁船及船員證件仍未歸還，消息並指出，已收到緬甸方所發出的釋放公文。