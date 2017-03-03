興川吉號遭扣38天 漁業署：緬甸軍方已口頭答應釋放

2017-03-03 19:05

〔記者吳欣恬／台北報導〕屏東縣小琉球籍漁船「興川吉」號，今年1月25日在緬甸經濟海域作業時，遭到緬甸軍方扣押至今已38天，家屬今天才向漁業電台通報。漁業署表示，目前初步了解，緬甸軍方已口頭同意釋放，但是否會如實釋放，以及確切遭扣原因，都還在了解中。

漁業署副署長黃鴻燕指出，今天下午3點28分漁業電台接獲通報，38噸級「興川吉」號為延繩釣小型漁船，去年透過代理商向緬甸政府申請作業許可，期限為去年10月31日至今年1月28日。船主兼船長為蔡瑞賢，船上還有9名印尼籍船員，據悉目前10名人員都平安。

黃鴻燕說，現在了解的情況，1月25日「興川吉」號在緬甸經濟海域作業時遭軍方扣留，今天蔡瑞賢家屬向漁業電台通報後，檢視「興川吉」號的漁船監控系統（VMS）了解作業時的航跡，並未看出特殊異樣，不解為何遭扣。

黃鴻燕說，家屬可能因聯繫問題等原因，遲至今天才向政府通報。而漁船正常作業下，如果船長或家屬未通報，漁業署不會知道漁船出事。

黃鴻燕指出，事發後，船長家屬已透過陳姓代理商了解遭扣原因並進行交涉，據了解緬甸軍方已口頭同意釋放，但是否真的會按照承諾釋放，將要求對方出示相關文件。

黃鴻燕表示，緬甸過去為軍政府時代，去年才開放漁場，供其他國家的漁船申請許可並前往作業，當地海域主要是捕撈鮪魚為主。