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外拍女模遭誘殺 初戀男友：她較單純

2017-03-03  18:46

［記者林敬倫／宜蘭報導］台北市男子程宇因缺錢花用，假借外拍名義，透過女友梁姓女子邀約陳姓女模外拍，卻狠心將女模性侵並殺害，女模遺體今下午被送往宜蘭縣立殯儀館（員山福園），父母除了說程男很可惡，也感謝外界關心；到場關心的陳姓女模的莊姓初戀男友說，陳女比較單純，當初不支持她做網拍，但陳有自己想法，得知她遇害，心中非常氣憤。

陳姓女模的遺體，今下午被送往福園，父母跟著到場處理後事，受訪時女模父親表示，犯嫌太可惡，無冤無仇還這樣，一切交給檢察官處理；母親則說，謝謝關心。

隨後女模的莊姓前男友也到場關心，他表示，陳女較單純，很容易相信別人，當初她要上台北時，曾勸阻說圈子很亂，也不希望她做網拍，因為人紅是非多，但陳有自己的想法，非常堅持。

莊男說，本身也是宜蘭人，陳女高中也在宜蘭讀書，2人不是同學，透過無名小站認識6、7年，是陳第一任男友，陳女與姐姐的感情不錯，一起出遊互動佳，後來2人分開，得知陳獨自到板橋工作，後面認識誰就不清楚了，從新聞得知不幸消息，心中很氣憤也很難過。

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  • 女模的莊姓前男友（左）到場關心。（記者林敬倫攝）

    女模的莊姓前男友（左）到場關心。（記者林敬倫攝）

  • 小模父母協助處理後事。（記者林敬倫攝）

    小模父母協助處理後事。（記者林敬倫攝）

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相關關鍵字： 命案 外拍 女模 男友 程宇
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