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淫男姦殺女模 身背4條通緝落網

2017-03-03  19:14

［記者黃捷／台北報導］涉嫌姦殺陳姓網拍女模的程宇，檢警查出他2013年就曾4度性侵15歲國中少女遭判刑，他不僅未依判決接受強制治療，被依違反性犯罪防治法送辦，還變本加厲，另外犯下性侵、侵占及詐欺罪，但他屢次被傳都未到案，總計身背4條通緝。

程男2013年在臉書上認識少女芯芯（化名），多次相約外出，並4度帶回家中合意性交，全案曝光後，程男遭台北地方法院判處5個月徒刑，得易科罰金，緩刑2年，緩刑期間須接受保護管束，至醫院評估是否要進行輔導教育。

程男遲未至醫院報到，經台北市衛生局告發後，士林地檢署原以繳交國庫1萬元為條件處分緩起訴，但程男限期內未繳清，士檢撤銷緩起訴，士林地方法院判他30天徒刑，須接受強制治療。

未料程男30天後出獄，仍未至醫院報到，去年再次遭依違反性犯罪防治法送辦，士檢並於今年1月19日發佈通緝。

此外，程男去年底誘騙另名外拍女模到他住處大樓內性侵未遂，事後拿走女模手機變賣，遭女模控告性侵及侵占，另又多次在外住宿沒付錢，遭業者指控詐欺，但檢警多次傳他都未到，士檢今年2月16日另發佈通緝。

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  • 涉嫌姦殺陳姓網拍女模的程宇，身上背負多條通緝案。（記者邱俊福攝）

    涉嫌姦殺陳姓網拍女模的程宇，身上背負多條通緝案。（記者邱俊福攝）

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