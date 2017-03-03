躲避查緝 六合彩簽賭站地板暗藏機關

六合彩簽賭站地板暗藏機關，被警方識破。（記者李立法翻攝）

2017-03-03 18:41

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣警方昨天兵分3路分別在屏東市及潮州鎮破獲六合彩簽賭站，黃姓簽賭站負責人為躲避查緝，竟在地板暗藏機關，仍被警方識破，查扣傳真機17台及大批簽單和帳冊，並將3名簽賭站負責人依賭博罪嫌送辦。

屏東縣警局保安隊、交通隊、屏東分局及潮州分局昨晚分別前往屏東市公裕街及潮州鎮壽星路、崙新路3處六合彩簽賭站搜索，查獲大批傳真機、簽單及帳冊，將黃姓、李姓及許姓等3名簽賭站負責人帶回偵訊。

警方在黃嫌住處搜索時，發現3樓和室地板有異常縫隙，直覺地板下藏有玄機，仔細觀察後，發現木製地板可控制升降，立即要求黃嫌配合取出遙控器，但黃嫌裝傻不願配合，直到警方準備要撬開地板時，才取出遙控器將地板升起，果見地板下藏有傳真機、計算機、匯款帳號名冊、帳冊、簽單、倍數表、客戶名冊及開獎單等相關證物，依法送辦。