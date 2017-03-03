琉球鄉長陳隆進涉貪被起訴 續押看守所

2017-03-03 18:16

〔記者李立法／屏東報導〕琉球鄉長陳隆進因涉及鄉立生命紀念館及道路工程招標弊案被羈押，檢察官依違反貪污治罪條例等罪將他提起公訴，經移審屏東地院後，法官認為有串供及逃亡之虞，昨晚裁定續押屏東看守所。

屏東檢調去8月間查出，琉球鄉立生命館納骨櫃設置工程得標廠商為防止搶標，涉嫌與設計公司勾結，就規格進行綁標，部分納骨櫃使用丁蘭尺丈量後，竟出現「死絕」的尺寸，如此觸犯風水大忌的規格，前所未見。

檢調進一步追查，發現有公務員與廠商勾結，除生命館工程外，鄉內部分道路工程也有圍、綁標情形，經約談鄉長陳隆進、公所人員及相關廠商後，檢察官認為陳隆進涉嫌收賄，於去年11月間聲押獲准；另一名涉案包商、也就是縣議員洪慈綪的丈夫黃志威及蔡姓公所行政人員，分別以15萬元及10萬元交保。

檢方昨天偵結，依違反貪污治罪條例等罪將陳隆進及多名涉案廠商提起公訴，檢察官認為否認犯行的陳隆進有串證及逃亡之虞，經移審屏東地院後建請法官接押獲准。