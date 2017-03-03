新北泰山傳工廠火警 大批消防人員馳援

新北市泰山民生路上的工廠傳出火警，大批消防人員馳援撲滅火勢。（記者王宣晴翻攝）

2017-03-03 17:56

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市泰山民生路上的工廠下午5時許傳出火警，一樓廠房竄出火舌，警消獲報後派出大批人力馳援，費30分鐘撲滅火勢，所幸並無人員傷亡，目前仍在調查起火原因。