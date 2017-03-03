糗大了！闖空門失足墜樓卡棚架 竊賊雙手投降就逮
2017-03-03 18:14
〔記者佟振國／南投報導〕南投縣草屯鎮42歲張姓男子，因失業無錢花用，昨晚帶著菜刀爬上虎山路一處民宅3樓闖空門行竊，不慎跌落2樓的採光罩，進退不得，巨大聲響反引來鄰居注意，當場報警逮人，張男見到員警，只能棄刀高舉雙手投降，民眾痛批「想當『蜘蛛人』卻又專幹壞事，活該墜樓還得吃官司。」
警方調查，42歲張姓男子沒有前科，目前失業，由於缺錢花用，就把歪腦筋動到左鄰右舍，事先多次勘查距離住家50公尺外的虎山路民宅，屋主台北、南投兩地居住，時常不在家，認為有機可乘。
昨晚10時許，張嫌帶著菜刀從隔壁樓層爬上該民宅3樓，想闖空門行竊，卻不慎失足跌落2樓的採光罩，當場掛彩，隔壁鄰居聽到轟隆巨響，趕緊察看，發現可疑男子卡在屋頂上，立即報警。
草屯派出所員警獲報到場，爬上隔壁樓層，發現張嫌受傷動彈不得，他見到警察立即丟下菜刀高舉雙手投降，員警則是請求消防隊支援伸縮鋁梯，順利將嫌犯帶下，乖乖進警局接受偵訊，屋主聞訊趕回，發現2樓採光罩被嫌犯弄壞，不排除求償，警方今依竊盜、毀損等罪嫌移送法辦。
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