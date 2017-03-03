台東太麻里鄉興福宮修建 文化牆道盡客家硬頸精神
2017-03-03 18:05
〔記者陳賢義／台東報導〕修繕地方信仰中心，台東太麻里鄉公所提案修建在地福興宮週邊文化環境，獲客委會撥補進行廟埕改善及砌築客家文化牆面導覽解說；太麻里鄉代雷明聖表示，福興宮主祀褔德正神，自日治時代就有土地神奉祀，廟旁為客家住宅穎川堂，早在日治時代太麻里為多元族群移入之地，客家人佔一大宗，福興宮也是客家人的伯公信仰中心。
雷明聖說，太麻里原稱「大貓狸」，排灣族語意指「太陽照耀的肥沃土地」，在清代文獻就已記載有「大貓狸」、「大麻里」等名稱，民國初年漢人至此撫墾，稱為「大巴里」。排灣族酋長羅義雄口述歷史指稱，長輩族人（女巫師）到南太麻里溪找到與夢境中相同大石頭，撿回供奉為「石頭公」，巫師在石頭公前替人占卜消災解厄、放蠱醫病。而石頭公供奉在茅屋裡、土地公廟原址，是太麻里最低窪處，也是庄人取水遊憩之所，日本人不淮台灣人拜土地公，庄人遂將石頭公藏匿林頭樹叢下偷偷膜拜。
民國20年間，客家人陸續自新竹、苗栗、高雄、屏東等縣市遷徒到大巴里定居；閩南人則從台中、南投、彰化、雲林、嘉義、台南等縣市遷徒至此。民國34年台灣光復，遷徒到後山的人口遽增，庄內信徒籌募基金，雕塑現今的土地公金身，並建石牆紅厝為廟。
雷明聖說，土地公見證太麻里半世紀興旺，承載太麻里榮耀與滄桑。有鑑於土地公不堪風雨摧殘，金爐傾圮、廟埕積水，認為應覓地建新廟，年輕輩為緬懷土地公伯德澤，於民國95年初，購地建新廟，之後遇八八風災肆虐、土石流吞噬，去年7月又遭尼伯特直襲，重拾建設家園決心。
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