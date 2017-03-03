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疑冒女模LINE回覆「在家」 破門無人親友起疑

2017-03-03  19:55

〔記者吳仁捷／新北報導〕陳姓女模不幸遭性侵棄屍，她深情的男朋友1日起聯絡不上她，擔心地求助119和警方，警、消在其男友、胞姊陪同下破門，男友當時說，一整天聯絡不上，但稍早聯絡上了，女模以LINE回覆「在家」，但破門後屋內空無一人，更引發男友與胞姊疑問，擔心女模遭遇不測，連忙報警協尋。

消防單位說，2日凌晨零點40分獲報，自稱女模男友的男子報案，表示因整天聯絡不上女友，敲門都沒有回應，亟需破門確認，警、消因不確定男友身分，通知女模雙胞胎胞姊會同後破門，但破門後屋內空無一人，但女模卻用不是她的語調及慣用字回覆「我在家啊」，更引起男友、胞姊懷疑，連忙報案緊急協尋，從女模手機發話位置，定位出她疑在台中，新北市板橋警分局連忙通報台中市警方，警方介入偵辦，竟是性侵棄屍案。

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  • 遇害女模租屋處（3樓窗戶處）。（記者吳仁捷攝）

    遇害女模租屋處（3樓窗戶處）。（記者吳仁捷攝）

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