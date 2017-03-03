惡男縱火害6命判死刑 法官痛批：手段令人髮指
2017-03-03 17:51
〔記者陳慰慈／新北報導〕僅因官司結果不如己意，50歲男子湯景華竟挾怨報復，燒死一家6口，新北地院今依殺人罪判處他死刑，褫奪公權終身，仍可上訴。在押中的湯景華今被提訊到庭聽審，聽到被判死刑，他情緒平穩、表情淡定，僅跟法官說：「判決書可以寄回我家跟給我律師嗎？」
法官痛批，湯景華犯後飾詞狡辦，毫無悔意，羈押期間也與舍友發生衝突，顯見其有反社會性格，縱火害6人冤死、4棟建物遭燒毀及13輛汽、機車受波及，視法律如無物，行兇手段兇殘、令人髮指、惡性重大，且未對被害人家屬賠償，反將責任推諉他人，難認其有教化之可能。
去年3月23日凌晨，新北市三重區六張街的4層樓老舊公寓失火，燒死翁家6口，檢警調查發現，50歲男子湯景華提告翁祥智涉嫌傷害，因翁獲判無罪，湯懷恨報復涉嫌縱火燒死翁家6口，翁祥智因在軍中服役而逃過一劫。
警方調閱相關監視器畫面發現，失火前，湯景華曾「三進三出」現場，還刻意將監視器鏡頭朝向天空，避免被拍到，沒多久，湯就提著兩包裝滿報紙的塑膠袋，一袋放在翁家騎樓停放的機車；再過10分鐘，湯男三度出現，這回已經沒穿雨衣，用打火機點燃報紙後逃逸。
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