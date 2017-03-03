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清泉崗毒品案陷膠著 派出緝毒犬搜索營區

2017-03-03  17:31

［記者楊政郡／台中報導］清泉崗空軍基地毒品丟包案，檢憲警專案小組已經「黔驢技窮」！此案風頭已經過了15天，下午拉了幾條緝毒犬進入營區，看能不能再找到其他毒品，或可能被風「吹」得太遠、太偏避處所，也對幾處可疑場所進行「狗搜索」，不過據悉至下午5時許，太陽快下山了，仍無具體收穫。

檢憲警專案小組這幾天一再以「不排除」各種偵查手段，來回答外界的各種質疑，案發初期有媒體就建議是否找緝毒犬來協助，不然全案從20幾包、40幾包、51包、53包，前後5天幾乎一天一劇本，而初步發現面積遍佈達2公里，那2公里以外是否還有？清泉崗面積達1千800公頃，整個憲兵隊都來搜索也不夠用！

而專案小組對外都說各種偵查手段都「不排除」，但私下研判清泉崗地勢，是東北季風迎風面，風勢在平時就很大，海口風相當嚇人，這也是案發初期傳出毒品分散是因「大風吹」的原因。

也就是這風勢，讓有經驗的偵查人員研判，緝毒犬在這種場合能發揮什麼功能，令人質疑，如果是密閉空間、室內，效果才會顯著，所以小組人員沒人提出此方案，私下還笑是記者「外行人的見解」。

不料，在監視器過濾成效不佳，53包夾鏈帶包裝上的指紋、吸食器上的指紋都沒有具體突破，案情一再陷入膠著，今天專案小組突然決定找「緝毒犬」來試試看，除了在空闊地區讓「緝毒犬」跑跑，也選擇幾處可疑地點，讓狗兒聞聞，看能不能再聞出一些線索來。

據悉至下午5時許，太陽下山了，仍無具體收穫。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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  • 緝毒犬示意圖。（資料照，記者楊政郡翻攝）

    緝毒犬示意圖。（資料照，記者楊政郡翻攝）

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