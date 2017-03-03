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蒐證鄰抽菸卻拍到客廳「激戰」？ 他挨告獲不起訴

2017-03-03  18:15

〔記者陳慰慈／新北報導〕姚姓男子不滿鄰居男子長期在陽台抽菸，二手菸會飄到他家，害他得緊閉門窗，去年12月在自家陽台架設行車紀錄器，朝往鄰居家陽台攝影，打算蒐證後再向新北市衛生局檢舉，鄰居男子發現後，擔心與妻子在客廳嘿咻也被「全都錄」，怒而提告妨害秘密。但新北地檢署認為，攝影機角度僅拍到鄰居男子家陽台鐵窗與部分角落，拍不到屋內，加上陽台並未受「非公開」隱私權保護，認定姚男罪嫌不足不起訴。

庭訊時，姚男供稱，之前曾向新北市衛生局檢舉鄰居在陽台抽菸，衛生局要他自行舉證拍照，他才會在陽台架設行車紀錄器拍攝對方抽菸。

檢方勘驗錄影光碟，發現鄰居男子陽台與客廳有玻璃門相隔，姚男架設的行車紀錄器角度，僅能錄到陽台鐵窗及部分角落，無法直接拍到屋內狀況，畫面中僅看到一圈圈的煙霧，及男子在陽台抽菸影像，認定不符妨害秘密構成要件，今將姚男不起訴。

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  • 新北地檢署大樓。（記者陳慰慈攝）

    新北地檢署大樓。（記者陳慰慈攝）

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