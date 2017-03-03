借3萬要還500萬！ 女子被強押陪酒抵債

2017-03-03 17:33

〔記者許國楨／台中報導〕台中市李姓女子缺錢透過昔日高中閨密向其男友鄭敬耀借了3萬元，卻遭對方巧立名目要求償還5百萬，還被控制行動強押至酒店坐檯陪酒抵債，李女不堪剝削曾逃出被抓回毒打一頓，二度脫逃後才報案，警方查出起碼有5名以上被害人，昨凌晨拂曉出擊將提報治平對象鄭嫌及手下共17人拘提到案。

警方指出，以25歲鄭嫌為首的犯罪集團夥同大他1歲的湯姓女友及手下成立傳播公司，以金錢借貸為餌只要被害人無力償還，即以暴力手段逼迫坐檯陪酒抵債從中獲取不法利益。

一名李姓女子因缺錢，前年7月透過昔日高中同學閨密湯女向鄭嫌借款3萬元，當年底僅因利息未按時繳納，鄭嫌即要求提供郵局帳號供公司做假薪資轉帳，再藉故李女到郵局刷了存摺導致公司做假薪資被金管中心查到因此倒閉無法運轉，要求賠償500萬元。

鄭嫌接著強押拘禁李女從事坐檯陪酒抵債，並指揮小弟輪流看管載送，期間李女不堪遭虐趁隙脫逃躲藏至友人家，鄭嫌便夥同手下將李女押回據點，以電擊棒恐嚇並逼迫簽立500萬本票後繼續強迫陪酒還債，李女一直到去年9月才逃出向台中市第五局泣訴報案。

案經警方長期蒐證，查出起碼有5名以上被害人，另查出鄭嫌自恃小弟眾多，常以暴力手段在台中地區鬧事，曾因互看不順即糾眾闖入KTV毆打被害人成傷；也曾因細故與人口角帶小弟到烏日區以棍棒毆打對方致重傷，手段極為兇殘。

警方昨凌晨見時機成熟拂曉出擊，將提報治平對象鄭嫌及手下、湯姓女友共17人查緝到案，並查扣棒球棍，K他命、毒咖啡包、被害人簽立本票等證物，訊後全案依組織犯罪、人口販運防制法、毒品等罪嫌送辦，鄭嫌複訊後聲押獲准。

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