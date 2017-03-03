借3萬要還500萬！ 女子被強押陪酒抵債
2017-03-03 17:33
〔記者許國楨／台中報導〕台中市李姓女子缺錢透過昔日高中閨密向其男友鄭敬耀借了3萬元，卻遭對方巧立名目要求償還5百萬，還被控制行動強押至酒店坐檯陪酒抵債，李女不堪剝削曾逃出被抓回毒打一頓，二度脫逃後才報案，警方查出起碼有5名以上被害人，昨凌晨拂曉出擊將提報治平對象鄭嫌及手下共17人拘提到案。
警方指出，以25歲鄭嫌為首的犯罪集團夥同大他1歲的湯姓女友及手下成立傳播公司，以金錢借貸為餌只要被害人無力償還，即以暴力手段逼迫坐檯陪酒抵債從中獲取不法利益。
一名李姓女子因缺錢，前年7月透過昔日高中同學閨密湯女向鄭嫌借款3萬元，當年底僅因利息未按時繳納，鄭嫌即要求提供郵局帳號供公司做假薪資轉帳，再藉故李女到郵局刷了存摺導致公司做假薪資被金管中心查到因此倒閉無法運轉，要求賠償500萬元。
鄭嫌接著強押拘禁李女從事坐檯陪酒抵債，並指揮小弟輪流看管載送，期間李女不堪遭虐趁隙脫逃躲藏至友人家，鄭嫌便夥同手下將李女押回據點，以電擊棒恐嚇並逼迫簽立500萬本票後繼續強迫陪酒還債，李女一直到去年9月才逃出向台中市第五局泣訴報案。
案經警方長期蒐證，查出起碼有5名以上被害人，另查出鄭嫌自恃小弟眾多，常以暴力手段在台中地區鬧事，曾因互看不順即糾眾闖入KTV毆打被害人成傷；也曾因細故與人口角帶小弟到烏日區以棍棒毆打對方致重傷，手段極為兇殘。
警方昨凌晨見時機成熟拂曉出擊，將提報治平對象鄭嫌及手下、湯姓女友共17人查緝到案，並查扣棒球棍，K他命、毒咖啡包、被害人簽立本票等證物，訊後全案依組織犯罪、人口販運防制法、毒品等罪嫌送辦，鄭嫌複訊後聲押獲准。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 國1遊覽車、大貨車4車相撞 1人無呼吸心跳
- 網拍女模遭殺害棄屍南港 性侵通緝犯台中被逮
- 涉盜賣查封假酒 酒廠業者被起訴
- 「吸毒沒人能幫你！」 毒蟲稱向民代討救兵反被酸
- 夜半偷拆寡婦樓建物 檢方認定並非古蹟
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- （影音）去了台灣和中國… 休傑克曼返美只提台灣
- 台南獨創「吐司金紙」 歡迎抄襲…
- KIMIKO邀聽課 祖雄批完「八下操」坦承太衝動
- 中禁韓令嚇趴韓股 旅遊美妝龍頭股重挫10％
- 年代美女主播生了 放話4月復出
- 錫價漲 昇貿去年EPS挑戰2.5元
- 啤酒配薯條 自在漂流木空間
- 籲建東部快鐵 近千民眾連署
- 這不是「一中承諾書」？ 靜宜大學：是聲明文件
- 辛龍到底有沒有中樂透 淡水店家爆內幕！
- 被網友質疑錢花光了... L小姐怒譙江蕙
- 勇士戰力告急 雷霆拚5連勝 今日賽事預告與轉播
- SBL季後賽》台啤陣前換洋將 金酒盼突圍
- 美博通創辦人 獲頒交大名譽博士
- 理監事改選 杉林農會內場派險勝
- 施易男變心 暴衝建築師上身
- 蕾絲黑Bra露美乳 趙薇其實很有料
- 單車環島新路線！汐止基隆河沿岸自行車道完工
- 在地人情味！南瑤媽遶境 信眾現煮咖啡喝免驚
- 嬰幼兒奶粉齊漲 公平會要查
- 籲勿「黨內互打」 郝龍斌：應槍口對外
- 九如農會改選 泛綠首度掌主導權
- 《時尚舵手 再易手》4
- 台股青紅燈》大老為何不叫了?
- 竹東狗狗公園啟用 5日下午辦毛小孩選美
- 調局：基於國安「保防法」有必要
- 三峽農會爭奪理事長涉賄 20人交保
- 竹市五所大學校園就業博覽會開跑！提供青年3萬工作機會
- 新台幣午盤爆量重貶逾2角 貶破31元大關
- 北海道外海傳4.8地震 無海嘯威脅
- 新台幣重貶2.25角收31.02元 創逾半個月新低
- 「嵐」被爆不和 櫻井翔不爽松本潤權力大
- 戴佩妮霸氣慶生愛徒 郭修彧爽收高檔耳機
- 清泉崗毒品包全無指紋 案情陷入膠著
- 台北周末送養會 8隻毛小孩待領養
- 銳大叔回Lamigo 譜「猿5曲」
- 自由開講》由浩鼎案開庭論司法改革
- 哇！民宿一晚叫價13500元 創嘉縣紀錄
- 郭美美藏愛 熬過撞名低潮
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ridership falls as airport MRT line officially opens
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：借3萬要還500萬！ 女子被強押陪酒抵債
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分