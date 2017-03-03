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毒蟲闖紅燈撞上警車 口袋吸食器露出來

2017-03-03  17:59

［記者鄭淑婷／桃園報導］55歲吳姓男子騎乘裝有輔助輪的機車，今天早上6點多行經桃園區復興路時，闖越紅燈撞上武陵派出所巡邏警車，員警將吳男扶起時他急忙解釋：「煞車失靈。」不過，他翻找證件時口袋中吸食器露餡，身上被搜出3小包、總重8.4公克安非他命。

吳男撞上警車時神色驚慌解釋，趕著要到市場工作，加上煞車失靈，才會闖紅燈撞到警車，不是故意要衝撞，並配合員警盤查身分，在翻找證件時口袋吸食器露了出來。

吳男供稱，他已經許久沒碰毒品了，近來因身體不適心情低落，才想藉由吸毒舒壓，沒想到會因小事故被查獲，警方訊後依毒品罪嫌將吳男移送桃園地檢署偵辦。

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  • 吳男身上的毒品，因一場事故露了餡。（記者鄭淑婷翻攝）

    吳男身上的毒品，因一場事故露了餡。（記者鄭淑婷翻攝）

  • 吳男身上的毒品，因一場事故露了餡。（記者鄭淑婷翻攝）

    吳男身上的毒品，因一場事故露了餡。（記者鄭淑婷翻攝）

  • 吳男身上的毒品，因一場事故露了餡。（記者鄭淑婷翻攝）

    吳男身上的毒品，因一場事故露了餡。（記者鄭淑婷翻攝）

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相關關鍵字： 吸食器 毒品 毒品危害防制條例
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