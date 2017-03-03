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再爆對話記錄 女模的留言竟是梁女慣用的火星文

2017-03-03  17:54

〔記者陳薏云／台北報導〕24歲的通緝犯程宇涉嫌殺害陳姓網拍女模，原本否認性侵殺人的程嫌，坦承因性侵後洗劫殺害，梁姓女友也在旁協助棄置內衣褲，但梁女全盤否認，陳姓死者友人看不下去，在網路上連環爆，PO出陳女失蹤後的對話紀錄，從原本回覆正常文字，20分鐘突然變成梁女慣用的火星文，讓友人怒喊：「證據全都在這！」

對話記錄中，梁女疑似假扮陳女回覆，但卻毫不掩飾她獨特的招牌「注音文」，回覆「ㄋ在吵窩朋友我就不理你ㄌ」、「很煩ㄟ我心情不好 今天不要吵我」

這樣的口吻和陳姓女模平時應答差很大，友人立刻戳破，並說「梁XX，我一看就知道是你回的！」

稍早又有親友PO出陳女LINE群組的對話，表示1日上午11:32分 陳女回覆還是正常文「我眼睛業障重」，沒想到20分鐘後，回覆就變成「窩就沒看清楚嘛」，正常文的「我」瞬間變成火星文的「窩」，另還有2日時，梁女自己向朋友抱怨，說「全世界都以為我綁架陳XX」，更說自己人在台中逢甲，疑似要製造不在場證明。

目前警方仍再對梁女偵訊，釐清其涉案程度。

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  • 陳姓女模友人PO出對話紀錄，言辭用語完全不像陳女，充滿火星文，遭友人踢爆。（記者陳薏云翻攝）

    陳姓女模友人PO出對話紀錄，言辭用語完全不像陳女，充滿火星文，遭友人踢爆。（記者陳薏云翻攝）

  • 陳女一開始回應是正常文「我眼睛業障重」。（記者陳薏云翻攝）

    陳女一開始回應是正常文「我眼睛業障重」。（記者陳薏云翻攝）

  • 陳女友人貼出對比照，從原先正常文的「我」變成火星文的「窩」。（記者陳薏云翻攝）

    陳女友人貼出對比照，從原先正常文的「我」變成火星文的「窩」。（記者陳薏云翻攝）

  • 梁女2日主動與友人聊天，詢問陳女下落。（記者陳薏云翻攝）

    梁女2日主動與友人聊天，詢問陳女下落。（記者陳薏云翻攝）

  • 梁女自己去找友人聊天，表示全世界都以為陳女被他綁架。（記者陳薏云翻攝）

    梁女自己去找友人聊天，表示全世界都以為陳女被他綁架。（記者陳薏云翻攝）

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