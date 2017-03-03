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遭緬甸扣壓漁船興川吉號 傳遭罰30萬元後獲釋
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男子拋毒丟橋下 警借機車尋回人贓俱獲

2017-03-03  17:20

〔記者劉慶侯／台北報導〕45歲陳姓男子，騎機車行經忠孝橋向台北市機車引道，遇警攔停臨檢，陳男假裝同意取出隨身物品時，竟趁機將外套右側口袋內1只菸盒拋丟至橋下，假裝是亂棄廢棄物，認為警方也拿他沒辦法。

警方見狀立即將他壓制，並由古姓員警馬上向一旁民眾商借機車，騎下忠孝橋，經過一番尋找，終於在忠孝橋下水門外堤防機車便道旁一處草叢內，找到陳男所拋丟的菸盒，發現內有已施用過的海洛因注射針筒。

陳男警訊中辯稱在101年年初向1名綽號「阿翔」的不知名男子以300元為代價所購得，當時也是他最後一次吸食毒品，全案訊後依毒品罪嫌送辦。

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  • 陳姓男子將煙盒拋往橋下。（記者劉慶侯翻攝）

    陳姓男子將煙盒拋往橋下。（記者劉慶侯翻攝）

  • 陳嫌丟棄的煙盒被查獲有針筒。（記者劉慶侯翻攝）

    陳嫌丟棄的煙盒被查獲有針筒。（記者劉慶侯翻攝）

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