| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
遭緬甸扣壓漁船興川吉號 傳遭罰30萬元後獲釋
 首頁 > 社會

台南1歲女童案 保母有串供之虞上週羈押禁見

2017-03-03  17:13

［記者劉婉君／台南報導］台南市1歲翁姓女童於1月23日時，被保母以「頭下腳上」方式抓起搖晃，撞到嬰兒床後摔落，頭部著地，女童住院1個多月後仍宣告不治，林姓保母上週五經檢察官開庭訊問後，檢方認為林女供詞反覆，有串證之虞，已向法院聲請羈押禁見獲准。

翁姓女童在醫院撐了1個多月，昨天深夜宣告不治，檢察官今天下午攜同法醫前往相驗，因女童已受傷住院多時，確定死因尚待下週解剖後才能確定。

台南地檢署檢察官於上週五開庭訊問後，認為林姓保母涉犯傷害致重傷害罪嫌，有串證之虞，即向法院聲請羈押禁見獲准，如今女童已逝，全案改朝傷害致死或業務過失致死方向偵辦，將視證據釐清死因再評定。

廣告
  • 受虐的台南市1歲翁姓女童昨日深夜不治，而檢方上週以涉案的林姓保母供詞反覆，有串證之虞，已向法院聲請羈押禁見獲准。（資料照，記者林孟婷攝）

    受虐的台南市1歲翁姓女童昨日深夜不治，而檢方上週以涉案的林姓保母供詞反覆，有串證之虞，已向法院聲請羈押禁見獲准。（資料照，記者林孟婷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 保母 虐童 虐童致死
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧沙茶白菇雞
紹興酒香煎黃魚
電鍋菜✧菜煲豬五花
如何保存高麗菜？
轉寄

標題：台南1歲女童案 保母有串供之虞上週羈押禁見


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月3日‧星期五‧丁酉年二月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.