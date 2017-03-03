台南1歲女童案 保母有串供之虞上週羈押禁見

2017-03-03 17:13

［記者劉婉君／台南報導］台南市1歲翁姓女童於1月23日時，被保母以「頭下腳上」方式抓起搖晃，撞到嬰兒床後摔落，頭部著地，女童住院1個多月後仍宣告不治，林姓保母上週五經檢察官開庭訊問後，檢方認為林女供詞反覆，有串證之虞，已向法院聲請羈押禁見獲准。

翁姓女童在醫院撐了1個多月，昨天深夜宣告不治，檢察官今天下午攜同法醫前往相驗，因女童已受傷住院多時，確定死因尚待下週解剖後才能確定。

台南地檢署檢察官於上週五開庭訊問後，認為林姓保母涉犯傷害致重傷害罪嫌，有串證之虞，即向法院聲請羈押禁見獲准，如今女童已逝，全案改朝傷害致死或業務過失致死方向偵辦，將視證據釐清死因再評定。