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老父病逝不滿50天 梁女疑和男友犯下惡行

2017-03-03  16:39

〔記者劉慶侯／台北報導〕外拍梁姓女模年逾80歲的父親才剛過世不滿50天，就涉嫌和男友犯下謀財害命的惡行，她的鄰居們都不可置信，認為這麼漂漂亮的女孩，怎麼可能會如此心狠手辣。

據知悉梁家生活狀況的老鄰居們表示，梁父原是派出所員警，和妻子育有一子，但在20多年前快退休時，雙方卻以個性不和離婚，梁自已獨居南港住處，妻子和兒子另覓他地居住，梁的兒子現在是銀行專員。

他們說，原籍廣東梅縣的梁父，退休後返鄉探親，在老家認識現在的妻子，沒多久便結婚帶來台灣生活，梁靠著優渥的退休金，太太則在餐飲業擔任糕點師傅，兩人共同養育兩個女兒，生活倒也算過得不錯。

鄰居們表示，巷弄內的住戶大多是逾2、30年的老鄰居，很多人也是客家人，梁退休後便一直待在家中，偶爾大夥碰到面才會短暫聊聊天，但是他們都知道他有兩個很漂亮的女兒，只是老大梁姓女模不愛讀書，學歷也不高。

他們表示，農曆年前梁父在家中突然心肌梗塞，鄰居當時急施以心肺復甦術搶救，再送醫急救，但仍告不治，沒想到喪事才辦完不滿一個月，梁女卻捲入男友程宇謀財害命的滔天大罪，實在令他們難以相信。

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  • 疑涉及女模遭誘殺案的梁姓女模，住家大門深鎖。（記者劉慶侯攝）

    疑涉及女模遭誘殺案的梁姓女模，住家大門深鎖。（記者劉慶侯攝）

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