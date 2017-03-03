混淆視聽？梁姓女模裝傻「她有去找你嗎」對話曝光...
2017-03-03 16:59
捲入女模命案的梁女，昨日還私訊友人問及「陳oo有去找妳嗎」。（圖擷取自「棄囝」臉書頁）
〔即時新聞／綜合報導〕通緝犯程宇涉嫌殺害22歲陳姓女模，程宇的梁姓女朋友也是模特兒，亦是死者的閨密。陳姓女模失蹤後，親友緊急尋人，友人懷疑她被梁姓女子帶走，因此梁姓女子特地在臉書上發文否認此事。除此之外，她也私訊與陳女的共同好友詢問：「陳oo有去找你嗎？」疑似試圖卸責。
臉書頁「棄囝」曝光了一段梁姓女子與友人的對話，截圖中顯示，梁姓女子問友人知不知道陳女下落，並且告訴友人陳女失蹤的消息，不知情的友人得知後十分訝異。一名網友也在PTT八卦板上貼出更多的對話截圖。
梁女與友人的對話內容陸續被網友曝光。（圖擷取自PTT八卦板）
梁女表示「很多人都在找她」、「說我綁架她」。（圖擷取自PTT八卦板）
梁女疑似想透過這些對話混淆視聽。（圖擷取自PTT八卦板）
不知情的友人也焦急尋人。（圖擷取自PTT八卦板）
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