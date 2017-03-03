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土豪哥祭出哀兵政策 依舊被判收押禁見

2017-03-03  16:38

〔即時新聞／綜合報導〕涉及W飯店女模命案的「土豪哥」朱家龍，在勒戒所待了數十天後，今日在羈押庭上喊冤並祭出哀兵政策，直說自己有糖尿病和呼吸中止症，並提出5點來說明自己為何該被釋放，但法官認為朱家龍有逃亡與串證之虞，裁定繼續收押禁見。

據《東森新聞》報導，土豪哥提出的第1點為自己不清楚毒品來源；第2點是不接觸其他被告；第3點是願意交出手機不新辦；第4點為交出護照在家悔過；第5點是身患糖尿病與呼吸中止症，希望法官能讓他返家懺悔。

但檢察官指出朱家龍有出境逃亡的可能，再加上此案多名證人與被告尚未審訊完畢，因此申請繼續羈押。法官在審視相關資料後，裁示將朱家龍收押禁見。

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  • 台北地院3日就W飯店案土豪哥朱家龍，涉及藥事法部分開羈押庭。（記者簡榮豐攝）

    台北地院3日就W飯店案土豪哥朱家龍，涉及藥事法部分開羈押庭。（記者簡榮豐攝）

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