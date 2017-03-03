夜半偷拆寡婦樓建物 檢方認定並非古蹟
2017-03-03 16:37
〔記者蔡彰盛／新竹報導〕俗稱寡婦樓的新竹市老舊建築群，因凌晨遭人偷拆，新竹地檢署起訴3人，然檢方該建築並非古蹟，更非法律上所謂的建築物，因此儘管國防部與市府依毀損古蹟與毀損建築物罪嫌移送，但檢方認為在法律上均不成立，最後僅依單純毀損罪起訴。
起訴書指出，江姓女子明知新竹市光復段土地為以往國防部利用日本海軍第六燃料廠煉油廠建築群，安置國軍眷屬的公有眷舍區，因江女不滿國防部認定其中已故的曲姓男子屬於違佔戶，導致江女代理的繼承人不能領取眷村改建工程的拆遷補償款，以及自動拆遷獎勵金，憤而動起偷拆念頭。
104年3月21日，江女在李姓男子辦公室謀議將廠房全部拆除，李男聯繫江姓男子協助尋找業者動手。
104年4月4日上午5點半，李姓男子為加速施工速度，將怪手數量從3台增加到5台，並在燃料廠房周圍籬笆貼上內容為工地施工、請勿停車等字樣，而將建物毀損。
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