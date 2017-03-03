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女模命案解剖 慘遭勒斃窒息亡

2017-03-03  16:20

〔記者陳恩惠／台北報導〕24歲的通緝犯程宇涉嫌預謀殺害網拍女模案，法務部法醫研究所今天下午會同士林地檢署檢察官相驗遺體後，同時進行解剖，發現女模並無明顯外傷，唯獨頸部勒痕深遂，和程嫌行凶過程吻合，遺體相驗後，發還家屬，並在下午3時餘運回宜蘭老家，再擇期舉行告別式。

檢警會同法務部法醫研究所相驗，根據程嫌供述進行勘驗，發現女模頸部除了有雙手重掐的痕跡外，還有皮帶束緊的瘀青，證明程嫌先後利用雙手及皮帶的「先掐後勒」犯案手法，研判應是窒息至死，至於女模頭部及身體並無明顯外傷，不過法醫也採集女模臟器化驗，釐清案發時，是否有被下藥。

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  • 檢警相驗，初判是勒斃窒息亡。（記者陳恩惠攝）

    檢警相驗，初判是勒斃窒息亡。（記者陳恩惠攝）

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