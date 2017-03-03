W飯店案 洪聖晏：搖頭丸是土豪哥叫來的

2017-03-03 16:22

〔記者溫于德／台北報導〕涉及W飯店郭女命案的酒店經紀洪聖晏，被懷疑提供毒品，今與「土豪哥」一同從新店戒治所離開，搭囚車前往北院開庭，釐清有無供毒情況。洪男稍早出庭時大抖，「搖頭丸是朱家龍叫的」，結束前則說「保證不會逃跑」，盼能返家。但法官認為，洪聖晏供述不實，且已有逃亡記錄、滅證情況，若縱放恐有逃亡、串證與滅證之虞，遂裁定羈押禁見，稍晚將與土豪哥同車押往台北看守所。

洪聖晏開庭時表示，案發房間內的搖頭丸是來自朱家龍，直指毒品是朱打電話叫來。至於為何當時未將死者送醫，洪說，曾問死者「是否送醫？」回應是「沒關係，休息一下即可。」因此未送醫。但死者在事發當時漸漸出現呼吸異常情況，最後送醫不治。

公訴檢察官則說，洪聖晏案發後對醫護人員謊稱，「死者生前自行服過量安眠藥導致昏迷」，且案發為使逃亡順利，將自有手機折斷、往陽明山丟棄；且會出面，是因律師鼓勵才出現，在在顯示有逃亡、滅證與滅證之虞，仍盼羈押洪男。

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