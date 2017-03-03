永采烘焙坊退費首日 老闆仍未現身

2017-03-03 16:11

〔記者張菁雅／台中報導〕與實習生爆發勞資糾紛，並要求高額賠償金的永采烘焙坊已經歇業，今天起受理禮券退費，消費者陸續前往辦理，但負責人彭文璐未現身，僅由前員工幫忙處理，至於有多少人退費，前員工不願透露。

永采烘焙坊昨天透過台中市政府法制局提出禮券退費公告，今天起至16日上午11時至下午4時，消費者可持禮券到該店兌換現金，不方便前去者，可打電話、傳真或電子信箱申請，業者估計目前在市面上流通的禮券約有10萬元。

一名消費者上午拿著2000元禮券去退費，他表示，之前花6000元買了6600元禮券，已用掉4600元，剩下的禮券，業者依照面額全額退費，他覺得還算有誠意。

永采烘焙坊負責人彭文璐今天依舊未出面，而是找來前員工輪流幫忙處理退費事宜，前員工說，陸續有消費者上門或打電話申請退費，但不方便透露有多少人。