| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

男賊中午偷面膜 被逮辯稱夢遊

2017-03-03  16:03

〔記者何宗翰／台中報導〕白天也會夢遊？台中市一名45歲陳姓男子，日前中午11點多跑到龍井區一家屈臣氏內，在店外商品架徘徊許久，精挑細選後挑了2盒面膜偷走離開，警方調閱監視器著手偵辦，循線前往陳嫌順和街的住處找人，剛好他醉倒在自家門口，扛回所內詢問，陳嫌坦承犯行，但辯稱自己吃了安眠藥，在夢遊不知道自己做了什麼。

警方調閱店家監視器，發現竊嫌騎重機車停在店門口，在店外商品架徘徊，選了很久後才挑了2盒面膜下手離開，警方鎖定竊嫌戴的紅色半罩安全帽，到順和街附近找人，剛好發現一名醉漢倒在自家門口，經由人臉辨識及監視器畫面比對，確認是屈臣氏面膜竊嫌，並從置物箱起出遭竊面膜2盒，立即逮捕，扛上車帶返所內偵辦。

警方調查，陳嫌有多筆竊盜、麻藥、公共危險，賭博等前科，帶回後因酒醉，足足在派出所睡了8個小時才醒過來，驚覺自己被銬住，物事已非，警詢時辯稱自己吃了安眠藥在夢遊，完全不知到自己在幹嘛，後來才坦承偷面膜想回家自己用，詢後依竊盜罪嫌移送。

廣告
  • 陳嫌戴著紅色安全帽，在店前挑很久才下手。（記者何宗翰翻攝）

    陳嫌戴著紅色安全帽，在店前挑很久才下手。（記者何宗翰翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧沙茶白菇雞
紹興酒香煎黃魚
電鍋菜✧菜煲豬五花
如何保存高麗菜？
轉寄

標題：男賊中午偷面膜 被逮辯稱夢遊


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月3日‧星期五‧丁酉年二月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.