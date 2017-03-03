男賊中午偷面膜 被逮辯稱夢遊

2017-03-03 16:03

〔記者何宗翰／台中報導〕白天也會夢遊？台中市一名45歲陳姓男子，日前中午11點多跑到龍井區一家屈臣氏內，在店外商品架徘徊許久，精挑細選後挑了2盒面膜偷走離開，警方調閱監視器著手偵辦，循線前往陳嫌順和街的住處找人，剛好他醉倒在自家門口，扛回所內詢問，陳嫌坦承犯行，但辯稱自己吃了安眠藥，在夢遊不知道自己做了什麼。

警方調閱店家監視器，發現竊嫌騎重機車停在店門口，在店外商品架徘徊，選了很久後才挑了2盒面膜下手離開，警方鎖定竊嫌戴的紅色半罩安全帽，到順和街附近找人，剛好發現一名醉漢倒在自家門口，經由人臉辨識及監視器畫面比對，確認是屈臣氏面膜竊嫌，並從置物箱起出遭竊面膜2盒，立即逮捕，扛上車帶返所內偵辦。

警方調查，陳嫌有多筆竊盜、麻藥、公共危險，賭博等前科，帶回後因酒醉，足足在派出所睡了8個小時才醒過來，驚覺自己被銬住，物事已非，警詢時辯稱自己吃了安眠藥在夢遊，完全不知到自己在幹嘛，後來才坦承偷面膜想回家自己用，詢後依竊盜罪嫌移送。