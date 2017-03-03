女模殺手前科累累 曾犯下多次性侵

2017-03-03 15:57

〔即時新聞／綜合報導〕24歲通緝犯程宇涉嫌劫財、性侵、殺害陳姓網拍女模，遭到警方逮捕。他身上已有妨害性自主、違反性犯罪防治法、竊盜、詐欺等多項前科，並且於2013年性侵1名女子4次，在與對方以40萬和解後才被判緩刑，但他之後又犯下妨害性自主的案件，現在更姦殺女模，完全是惡行不改。

據《聯合報》報導，程男於2013年因性侵女子被起訴，最後被判處有期徒刑5個月、緩刑2年。而他在緩刑期間，屢次不接受「性侵害犯罪加害人身心治療」，台北市衛生局依照法規向林地檢署告發後，程宇卻依然故我，因此他2013年案件的緩刑就被撤銷。

隨後北市衛生局2014年又催促程宇接受治療，只是他仍舊通知不到，要將他送辦時檢察官無法聯絡到他，所以士林地檢署去年開始就通緝程宇，沒想到他接下來還涉及另1起妨害性自主與侵佔案，最後他被捕時身上共有3條通緝令。