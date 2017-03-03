| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

捨不得15元買報紙 偷一張吃上竊盜罪

2017-03-03  15:45

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市58歲趙姓男子日前為了樂透對獎，一早跑到龍井一家超商翻報紙，結果忘了帶彩券出門，趁店員不注意撕下報紙帶回家，後來因其他客人買到拿回店裡退貨，店家才報警處理，警方調查，趙嫌沒有前科，要樂透對獎卻不願意買一份15元的報紙，詢後依竊盜罪嫌函送。

「為了對獎，才15元都捨不得花！」警方表示，趙嫌在龍井區中華路某家超商，竊取報紙內自己想要的樂透開獎號碼內頁1張，沒想到買到這份沒內頁的客人拿到店裡反映並退貨，店家因而發現，報警處理。

趙嫌供稱，自己是超商的常客，常去買香菸，那天為了樂透對獎，想說買一整份報紙太浪費，一時興起貪念，用自己身體遮住店員視線，趁機撕下內頁放入口袋內帶走，想說不會被發現，沒想到卻被監視器錄得一清二楚。

廣告
  • 趙嫌撕下報紙內頁放入口袋內帶走。（記者何宗翰翻攝）

    趙嫌撕下報紙內頁放入口袋內帶走。（記者何宗翰翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧沙茶白菇雞
紹興酒香煎黃魚
電鍋菜✧菜煲豬五花
如何保存高麗菜？
轉寄

標題：捨不得15元買報紙 偷一張吃上竊盜罪


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月3日‧星期五‧丁酉年二月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.