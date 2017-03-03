捨不得15元買報紙 偷一張吃上竊盜罪

2017-03-03 15:45

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市58歲趙姓男子日前為了樂透對獎，一早跑到龍井一家超商翻報紙，結果忘了帶彩券出門，趁店員不注意撕下報紙帶回家，後來因其他客人買到拿回店裡退貨，店家才報警處理，警方調查，趙嫌沒有前科，要樂透對獎卻不願意買一份15元的報紙，詢後依竊盜罪嫌函送。

「為了對獎，才15元都捨不得花！」警方表示，趙嫌在龍井區中華路某家超商，竊取報紙內自己想要的樂透開獎號碼內頁1張，沒想到買到這份沒內頁的客人拿到店裡反映並退貨，店家因而發現，報警處理。

趙嫌供稱，自己是超商的常客，常去買香菸，那天為了樂透對獎，想說買一整份報紙太浪費，一時興起貪念，用自己身體遮住店員視線，趁機撕下內頁放入口袋內帶走，想說不會被發現，沒想到卻被監視器錄得一清二楚。