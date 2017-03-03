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本學期未到校上課和註冊 女模閨密恐遭退學

2017-03-03  16:01

〔即時新聞／綜合報導〕22歲陳姓女模驚爆慘遭同齡梁姓閨密的24歲通緝犯男友程宇殺害，震驚社會。媒體報導，「閨密」梁女目前就讀於嶺東科大進修部二專2年級，但本學期至今未到校上課，也沒在最後期限3月1日即時註冊，將依校規予以退學處分。

綜合媒體報導，程宇今向警方坦承，確實犯下這起性侵劫財殺人案，還指控梁女知情且參與，但梁女否認，僅稱事發當晚程男向她表示，因發生車禍，身上很髒要換衣服，脖子上的傷痕，也是車禍所造成，她根本不知道陳女已遭殺害。

針對梁女捲入殺人命案，梁女就讀的嶺東科大主秘吳金蓮表示，梁女在本學期前，上課與其他進修部學生，沒有什麼不同，因此梁女導師聽聞她捲入命案感到非常驚訝，但進修部學生大多白天有工作，上課來去匆忙，所以同儕也不曉得她是否有工作或相關情形。

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  • 22歲的梁女，捲入男友殺害閨密陳女的命案。（圖翻攝自梁女臉書）

    22歲的梁女，捲入男友殺害閨密陳女的命案。（圖翻攝自梁女臉書）

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