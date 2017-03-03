共犯女友曾經喊嫁 男友卻坦承姦殺小模
2017-03-03 16:21
〔記者陳薏云／新北報導〕24歲的通緝犯程宇涉嫌殺害陳姓網拍女模案，警方專案小組經偵訊後，原本否認性侵殺人的程嫌，坦承因發現陳女外型亮眼，動手性侵後洗劫，而梁姓女友則有涉案可能，梁姓女友曾在臉書和程男狂曬恩愛，喊著自己好想嫁！
梁女在今年1月26日時，設定兩人為「穩定交往」狀態。梁還PO文寫道「以前最大的願望就是希望在我結婚的這天，爸可以來參加我的婚禮，然後牽著我的手進場，把我的手交給另一個值得託付的男人手上。但是我沒想到我今年都22歲了，還嫁不出去」，疑似在暗示男友。
梁姓女子的臉書持續被網友灌爆，紛紛留言痛罵「明明是好朋友怎麼會做這種事」、「性侵犯你也想嫁！」
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