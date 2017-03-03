| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

共犯女友曾經喊嫁 男友卻坦承姦殺小模

2017-03-03  16:21

〔記者陳薏云／新北報導〕24歲的通緝犯程宇涉嫌殺害陳姓網拍女模案，警方專案小組經偵訊後，原本否認性侵殺人的程嫌，坦承因發現陳女外型亮眼，動手性侵後洗劫，而梁姓女友則有涉案可能，梁姓女友曾在臉書和程男狂曬恩愛，喊著自己好想嫁！

梁女在今年1月26日時，設定兩人為「穩定交往」狀態。梁還PO文寫道「以前最大的願望就是希望在我結婚的這天，爸可以來參加我的婚禮，然後牽著我的手進場，把我的手交給另一個值得託付的男人手上。但是我沒想到我今年都22歲了，還嫁不出去」，疑似在暗示男友。

梁姓女子的臉書持續被網友灌爆，紛紛留言痛罵「明明是好朋友怎麼會做這種事」、「性侵犯你也想嫁！」

廣告
  • 梁女曾在臉書透露想嫁訊息。（記者陳薏云翻攝）

    梁女曾在臉書透露想嫁訊息。（記者陳薏云翻攝）

  • 梁女1月26日與程男設穩定交往。（記者陳薏云翻攝）

    梁女1月26日與程男設穩定交往。（記者陳薏云翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 命案 女模 性侵 程宇
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧沙茶白菇雞
紹興酒香煎黃魚
電鍋菜✧菜煲豬五花
如何保存高麗菜？
轉寄

標題：共犯女友曾經喊嫁 男友卻坦承姦殺小模


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月3日‧星期五‧丁酉年二月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.