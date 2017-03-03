台東史上最大公共藝術標案 2500萬投入南迴4鄉

南迴公路依山傍海，自然景觀迷人，今年將投入2500萬設公共藝術，增添藝術之美。（記者黃明堂攝）

2017-03-03 16:11

［記者黃明堂／台東報導］南迴公路拓寬工程中提撥1%的公共藝術經費高達2500萬元，將1次投入南迴4鄉鎮，邀藝術家駐地創作20件作品，這是台東史上最大的公共藝術標案。

台東文化處長為遴選承辦廠商，今天下午舉辦說明會，未來將由得標業者擔任媒合角色，邀藝術家到南迴駐地，與民眾互動，共同選定創作主題。

文化處長鍾青柏說，南迴公路拓寬是台東重要公共工程，依法必須提撥工程費1%做為公共藝術之用，目前共獲得2500萬元，堪稱台東藝術史上最大筆的公共藝術設置經費。

他說，以往的公路公共藝術，大都在路邊設置大型雕塑作品，缺乏創新，為此，文化處特別到日本觀摩，帶回當地相當成功的「大地藝術」概念，創作不是單一源自藝術家的構想，必須融入在地居民的集體想法。

他說，這筆經費預計在南迴4鄉鎮創作出20件作品，不限於公路兩旁，徵求居民提供閒置屋舍、土地，獲選的藝術家們，必須駐地與居民互動後共同決定創作樣式，所有作品將在明年5月揭幕。

南迴段公共藝術設置計畫，目前徵選簡章已經公告，投標收件截止時間為4月4日。從事藝術相關的個人或團隊皆可參加徵選，主辦單位將選出至多3組策展團隊進入決選。相關徵選招標文件，可至文化部公共藝術網站（網址:http://publicart.moc.gov.tw/）自行下載。