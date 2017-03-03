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「下面」怪怪的！通緝犯從下體掏槍繳械

2017-03-03  16:35

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣吳姓男子前天深夜與陳姓男子吵架，開槍射擊又用槍柄毆人；警方到場調查，吳某原本堅持不講出槍枝下落，但警方發現他「下面」大的異常，在醫院要求搜身，吳某只好拉開褲子，從內褲裡掏出手槍交給警察。

警方調查，28歲吳姓男子有毒品、竊盜通緝，前天晚上與41歲陳姓男子疑因毒品糾紛在太保市租屋處吵架，水上分局警方昨天前往調查，查獲吳某藏有改造手槍及毒品。

今天吳某「繳械」影片曝光，只見他在病床旁，拉開拉鍊，從內褲裡掏出一把槍，交給警方；警員從未看到有人從「那裡」掏槍繳械，還用捏著，不敢整把握上；吳某「下體藏槍」消息昨天曝光時，許多人好奇，「不會走火打中小弟弟嗎？」警方解釋，槍枝的彈匣掉落在打架現場，吳某來不及撿回，藏在下體的槍枝並無子彈，不會有「誤擊打鳥」的危險。

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  • 吳姓男子將這把改造手槍藏在下體旁。（記者林宜樟翻攝）

    吳姓男子將這把改造手槍藏在下體旁。（記者林宜樟翻攝）

  • 吳姓男子從內褲裡掏出手槍。（記者林宜樟翻攝）

    吳姓男子從內褲裡掏出手槍。（記者林宜樟翻攝）

  • 吳姓男子從內褲裡掏出手槍。（記者林宜樟翻攝）

    吳姓男子從內褲裡掏出手槍。（記者林宜樟翻攝）

  • 吳姓男子從內褲裡掏出手槍。（記者林宜樟翻攝）

    吳姓男子從內褲裡掏出手槍。（記者林宜樟翻攝）

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