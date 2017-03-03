單親爸爸車禍身故 急難救助機制啟動

2017-03-03 16:28

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市日前發生林姓單親爸爸車禍身故，留下一對智能障礙的雙胞胎女兒，社會局已啟動急難救助機制，協助處理喪葬事宜並持續提供相關資源，全力幫助家屬度過難關。

此外，傳出針對亡故的單親父親先前任職的保全公司疑似讓員工超時工作，勞工局今日前往稽查。

由於林姓爸爸是單親父親，留下一對身障雙胎胞女兒，社會局已啟動急難救助機制，持續協助其雙胞胎女兒；其中一名目前安置於德水園身心障礙教養機構，市府全額負擔安置費用；另一名原本與父親在社區中同住，領有中低收入身心障礙生活補助，社會局將聯絡其叔叔等家屬，討論後續如何照顧。

社會局指出，目前個案家庭為中低收入戶，市府除將協助申請喪葬補助與急難救助，也將評估協助申辦低收入戶，並持續提供相關資源，全力幫助家屬度過難關。

至於林姓爸爸生前任職的保全公司，勞工局今日已派員前往稽查，將釐清該公司是否有讓員工超時或連續工作等違規情形，如違反規定，將依勞基法開罰。