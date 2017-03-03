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單親爸爸車禍身故 急難救助機制啟動

2017-03-03  16:28

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市日前發生林姓單親爸爸車禍身故，留下一對智能障礙的雙胞胎女兒，社會局已啟動急難救助機制，協助處理喪葬事宜並持續提供相關資源，全力幫助家屬度過難關。

此外，傳出針對亡故的單親父親先前任職的保全公司疑似讓員工超時工作，勞工局今日前往稽查。

由於林姓爸爸是單親父親，留下一對身障雙胎胞女兒，社會局已啟動急難救助機制，持續協助其雙胞胎女兒；其中一名目前安置於德水園身心障礙教養機構，市府全額負擔安置費用；另一名原本與父親在社區中同住，領有中低收入身心障礙生活補助，社會局將聯絡其叔叔等家屬，討論後續如何照顧。

社會局指出，目前個案家庭為中低收入戶，市府除將協助申請喪葬補助與急難救助，也將評估協助申辦低收入戶，並持續提供相關資源，全力幫助家屬度過難關。

至於林姓爸爸生前任職的保全公司，勞工局今日已派員前往稽查，將釐清該公司是否有讓員工超時或連續工作等違規情形，如違反規定，將依勞基法開罰。

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  • 中市社會局啟動對車禍身故林爸爸的急難救助機制及一對身障女兒的照顧事宜（記者蘇金鳳攝）

    中市社會局啟動對車禍身故林爸爸的急難救助機制及一對身障女兒的照顧事宜（記者蘇金鳳攝）

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相關關鍵字： 中低收入戶 保全 喪葬 單親爸爸 急難救助 身障 車禍
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