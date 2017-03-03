違建遇颱倒塌砸死警員 屋主賠了百萬又百萬

2017-03-03 16:07

［記者黃捷／台北報導］2013年7月13日蘇力颱風襲台，新北市淡水區風速達13級，吹倒一棟3層樓屋頂的違建磚牆，當場砸死路過的警員陳錦榮，邱姓屋主遭依過失致死罪判刑3月、易科罰金9萬定讞，民事部分除須償還110萬元犯罪被害補償金給士林地檢署，士林地方法院又再判他賠償陳家146萬5000元，可上訴。

邱男在刑庭、民庭上皆辯稱，淡水當時風速達13級，已達班停課標凖，陳員基於公務外出值勤，就應負擔颱風造成的風險，且違建磚牆是前任屋主蓋的，所有權人不是他，不應由他負責。

法官調查發現，該棟建築原本就是邱男所有，曾售予另名林姓男子，並同意林男自行興建，但後因林男未依約付款，邱男才又回收房屋，但他對該未完成的違建不聞不問，才造成意外。

刑事部分邱男被依過失致死罪判刑3月，得易科罰金9萬元定讞；民事部分，士林地檢署事發後先代賠犯罪被害補償金110萬元給陳家，台北地方法院去年判邱男需償還這筆錢給士檢。

陳家也另對邱男提起損害賠償告訴，總計求償723萬餘元，但法官審酌陳員家屬財力，以及陳員後續可得薪資等條件，並扣除先行賠償的110萬元，將賠償總額酌減為146萬5000元。