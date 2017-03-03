持槍學Ａ片凌虐按摩女 陽痿男淫威3小時入獄3年4月

2017-03-03 15:43

〔記者張瑞楨／台中報導〕真變態！曾犯下持刀搶銀樓等刑案的男子郭金德，按摩時持槍性侵害按摩女，還學Ａ片劇情，撒尿在按摩女口中與臉上，拿手機拍攝凌辱過程，不料，他不斷陽痿，卻又持槍威逼按摩女，如果不讓他高潮，他就要「抓狂殺人」，反覆凌辱折磨3個小時，直至按摩女下跪求饒才放人，他卻辯稱是性交易，台中高分院依強制性交罪判處徒刑3年4月。

判決書指出，郭金德曾因毒品、強盜、妨害自由等案入獄，2013年9月初他出獄後僅約9個月，到按摩女阿香（化名）的工作室按摩，洗澡後掏出手槍（未扣案，無法證實是否有殺傷力），威逼阿香與他發生性關係，阿香迫於淫威配合，郭男卻學A片的劇情，撒尿在阿香的口中、臉上與胸部，還拿出手機拍攝。

阿香原本以為可以很快結束惡夢，不料，郭男卻陽痿，又再度持槍威逼阿香，如果沒辦法讓他高潮，他就會「捉狂殺人」，阿香只好一再配合，郭男卻又一再陽痿，如此反覆凌辱達3個小時，直到阿香體力耗盡、下跪求饒，郭男才倖然離去。

法院審理時，郭男辯稱是性交易，金額是5000元，這筆錢還是他向親友借得的，他想要給阿香錢，是因沒有完事，阿香寧可不收錢結束交易，他是被阿香挾怨報復，台中地院一審不採信，依強制性交罪判處徒刑3年4月。

郭男不服判決上訴，堅稱他與阿香是性交易，台中高分院二審認為，如果真的是性交易，為何阿香閉著眼睛，讓郭男任意撒尿在阿香身上？不過，郭男所持外觀像是手槍的武器，沒有扣案，無法證實是否有殺傷力，郭男雖不認罪，犯後態度差，並造成阿香嚴重的心理傷害，但郭男僅國小肄業學歷，智識程度低於一般人知識，依強制性交罪維持3年4月量刑，全案可再上訴。