土豪哥羈押庭當場哽咽 盼能回家見父母
2017-03-03 15:02
〔記者溫于德／台北報導〕「土豪哥」朱家龍涉及W飯店命案，遭查出提供多種毒品予現場男女施用，上月22日被依違反《藥事法》起訴，台北地檢署檢察官並求刑12年有期徒刑；但他有台灣與加拿大雙重國籍，且與同案其餘被告互相推諉刑事責任，北院法官為確保朱男未來能順利出庭受審，今開羈押庭，土豪哥全程喊冤，哽咽「盼能返家與父母碰面。」
土豪哥開庭時表示，案發後、入戒治所前，檢警傳喚均準時到庭，且未出庭期間，均在家悔過，未與同案被告聯絡；未來一旦返家，土豪哥保證將告知行程，使法院確定個人該天前往何處；另，返家後也願意每天到派出所報到。
另就土豪哥具有加拿大護照部分，他也願意交出該國與台灣護照，確保不會潛逃國外。他最後說，案發後被關進戒治所，至今未能與父母說話、聯絡，盼能返家碰面。
土豪哥律師陳思賢則說，朱男不可能勾串，或以其他方式排除或隱匿證據，希望法官予以交保。目前庭訊持續進行中，稍晚將做出裁定。
公訴檢查官認為，朱家龍多次出入境加拿大，無法排除有逃亡之虞；另，檢方對於被告想返家是向家人懺悔，「而非對死者致歉，心態可議」；檢方也說，被告自稱有呼吸中止症、糖尿病等，但卻參加毒品派對，「根本本末倒置」。
檢察官最後說，目前尚有諸多被告、證人尚未交互詰問，為確保審判程序順利進行，仍希望法官持續羈押。
全案目前暫待另名被告、酒店經紀洪聖晏詢問結束，法官再一併諭知結果。
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