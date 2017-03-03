高市刑大破「洪先生」地下錢莊 月息達130分

2017-03-03 14:49

〔記者黃良傑／高雄報導〕有重利前科的莊姓兄弟自稱「洪先生」、「林先生」，以亂槍打鳥方式，廣發簡訊涉嫌放高利貸，月息高達130分，10多名被害人有還不完的利息，嫌犯便言語恐嚇，高市刑大偵八隊逮獲5嫌，今依重利、恐嚇罪嫌送辦。

刑大指出，打零工為生的陳姓婦人（40歲）缺錢生活，去年9月間接到簡訊，因生活所逼又無擔保品，便向綽號「響仔」莊男借2萬元，但實拿1萬6000元，每週得還4000元利息，她拼命還錢，卻始終還不到本金部分，只好再借3萬元還借貸的2萬元。

另一名顏姓女子（27歲）於去年7月，循著簡訊小廣告向「響仔」地下錢莊借2萬元，因無法償還，對方揚言找她的家人要錢，或到其上班處所「相找」，就算身上僅剩1000元，地下錢莊也不放過，刑大調查發現受害人數不少，立即成立專案會同左營分局偵辦，昨晚將莊姓兄弟及蔡姓、楊姓等助手逮捕到案。

「響仔」（39歲）坦承放高利貸但否認恐嚇，他的哥哥更全盤否認，供稱只是來找弟弟，沒有參與地下錢莊集團，警方發現莊嫌等人為逃避警方查緝，都約被害人在路邊還錢，警方跟監蒐證後，持搜索票查扣贓款19萬4千餘元，以及17支手機、7張本票等證物，今天訊後將5嫌依重利、恐嚇等罪嫌移送。