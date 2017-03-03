一家4口零下1度受困合歡山 遊客臉書謝員警搭救
2017-03-03 15:21
〔記者佟振國／南投報導〕「合歡山的夜晚天寒地凍，我們一家4口受困在拋錨的車上……」，高雄市許姓民眾上月中旬帶家人出遊，路經合歡山，碰上入冬最強寒流，合歡山降下大量冰霰，車子卻故障，一家4口受困山區，又餓又凍，還好仁愛分局翠峰派出所員警林愈勝獲報後，耐心安撫更迅速安排救援，超暖心的協助讓民眾PO文致謝。
在臉書發文的許姓民眾表示，他長年在國外經商，回國難得帶家人在國內旅遊，上月11日開車從花蓮至南投，當時一波寒流讓合歡山降下大量冰霰，道路結冰，因不熟悉雪鏈拆卸方法，意外扯壞車子煞車管導致漏油，車子沒有煞車，一家4口卡在台14甲線昆陽停車場避車道附近。
當時道路已經管制封閉，氣溫只有零下1度，天寒地凍，好不容易打通電話請原廠與民間業者拖吊都遭拒，只好報警求援，「別擔心，有我在，救援馬上就到！」電話一端傳來的「超暖心」答覆，讓許姓民眾一家安心不少。
當時值班的翠峰派出所警員林愈勝接到電話，先安撫民眾不安情緒，也趕緊聯繫協調業者幫忙，晚晚7時許就有「得利卡」出現，協助將許姓民眾的休旅車拖往清境，修復煞車漏油，他們終能安返高雄。
許姓民眾很感謝警方協助，卻忘了記下員警姓名，只記得拖吊司機稱他「幼齒仔」，因此特別在縣警局臉書PO文，感謝這位「幼齒警官」，也向台灣警察致敬，急難時唯一想到的總是「警察」。
這位「幼齒仔」就是25歲的翠峰所警員林愈勝，熱血行為不止一樁，合歡山雪季期間交通疏導時，常在車輛最容易打滑的「水晶宮」路段指導遊客駕駛，甚至在後幫忙推車，協助遊客脫困，他認為，服務民眾是職責所在，也感謝許姓民眾對警方的肯定。
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