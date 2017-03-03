不滿訴訟結果 惡男縱火害6命一審判死刑

2017-03-03 14:42

〔記者陳慰慈／新北報導〕去年3月，新北市三重區暗夜裡的一場火災，造成一家6死，檢警調查發現，50歲男子湯景華提告翁祥智涉嫌傷害，因翁獲判無罪而懷恨在心，為了報復涉嫌縱火燒死翁家6口，翁祥智因在軍中服役而逃過一劫，新北地院今依殺人罪判他死刑，褫奪公權終身，仍可上訴。

去年3月23日凌晨，新北市三重區六張街的4層樓老舊公寓失火，燒死翁姓一家6口，警方一開始曾懷疑，可能是騎樓電動機車充電時自燃引發火災，但追查發現，翁祥智與湯景華曾有官司糾紛，警方調閱相關監視器畫面發現，失火前，湯景華曾「三進三出」現場，他先騎機車到三和路停放，穿上雨衣，拿著一根拖把柄當枴杖，走到翁家附近勘查環境，見有一支監視器朝向翁家騎樓，用拖把推監視器，將鏡頭朝向天空，避免被監視器拍到。

5分鐘後，湯景華重回現場，提著兩包裝滿報紙的塑膠袋，一袋放在翁家騎樓停放的機車；再過10分鐘，湯男三度出現，這回已經沒穿雨衣，用打火機點燃報紙後逃逸。

檢方偵辦時，湯男坦承犯罪事實，卻又辯稱吃了安眠藥，不記得發生什麼事，也不知裡面有人，沒有殺人犯意，不過，檢方認為，他對於犯罪細節記憶清晰，測謊也未過，痛批他僅因訴訟結果不如己意就縱火，導致翁家6口喪命，建請從重量刑。