新北大橋下驚見浮屍 警方介入調查

2017-03-03 14:43

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市新北大橋下今天上午9時許被民眾發現有人趴臥在沙洲上，警消獲報到場後發現該名男子已無生命跡象，明顯死亡，身上並無證件。

三重警方調查，因遺體尚未僵硬，判斷死亡時間尚未超過一天，目前初步排除他殺嫌疑，將通知家屬到案，釐清是自殺或是意外。