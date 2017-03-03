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外拍女模遭殺害案 嫌犯女友是否在場警急待釐清

2017-03-03  14:34

〔記者邱俊福／台北報導〕24歲的通緝犯程宇涉嫌殺害陳姓外拍女模案，警方專案小組經偵訊後，原本否認性侵殺人的程嫌，表示他性侵後，殺害洗劫，且梁姓女友也在旁協助棄置內衣褲，但警方調閱監視器清查，發現僅有程嫌身影，都未見到梁女，因此讓檢警單位急待釐清。

警方調查，當初，死者向梁女表達可否介紹外拍賺錢，梁女便透過臉書介紹程嫌，程嫌事後便以LINE聯繫陳女，2人相約當天下午到北市南港區該住商大樓外拍。

程嫌與陳女都是搭乘捷運抵達後山埤捷運站，徒步到該相約的大樓，從警衛室門口進入大樓，而依據程嫌說法，梁女也一起到現場，以汽車停放地下室誘騙陳女進入後，原本想趁機偷錢，因陳女尖叫事敗，一不作二不休，加以性侵，得逞後，意識模糊的陳女醒來，又尖叫，隨即徒手勒斃。

警方說，梁女從頭到尾否認涉案，調閱大樓、捷運站監視器，僅有程嫌身影，未見梁女，讓梁女的涉案程度，急待進一步釐清。

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  • 警方說，梁女從頭到尾否認涉案，調閱大樓、捷運站監視器，僅有程嫌身影，未見梁女（圖擷取自臉書）

    警方說，梁女從頭到尾否認涉案，調閱大樓、捷運站監視器，僅有程嫌身影，未見梁女（圖擷取自臉書）

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