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這鍋湯勞師動眾 煮菜沒關火就離家險釀災

2017-03-03  14:52

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重區重新路四段一處民宅今中午12時許竄出白煙，警消獲報馳援，破門後發現燃燒的是瓦斯爐上的一鍋湯，消防人員迅速將撲滅火勢，並未延燒造成嚴重損失。

警消調查，黃姓屋主今天上午在家煮湯，因故外出後發現自己未帶鑰匙，鎖匠前來開鎖時又無法順利開門，此時屋內已竄出白煙，著急的鎖匠趕緊報案請求消防隊協助破門。

警方表示，現場僅有瓦斯爐上的鍋子燒焦，並未延燒他處，呼籲民眾炊事謹慎，務必關火後在離家。

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  • 新北市三重一名黃姓屋主煮湯時未關火就離家，險些釀災。（記者王宣晴攝）

    新北市三重一名黃姓屋主煮湯時未關火就離家，險些釀災。（記者王宣晴攝）

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