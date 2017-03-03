程嫌女友是否知情並參與設局？ 警：不排除

2017-03-03 14:38

〔記者許國楨／台中報導〕陳姓外拍女模赴死亡之約因此香消玉殞，警方查出，涉案程嫌的梁姓女友是否知情、甚至參與設局也是全案偵辦重點，不排除梁女協助男友程嫌以外拍名義約出閏密陳女後，導致陳女因此遇害，只是過程中梁女是否在場，將進一步深入過濾相關監視器及通聯紀錄釐清，還死者公道。

警方指出，22歲的梁女目前仍就讀某大學，約2年前在網路認識程嫌成為男女朋友，與被害人陳女則同是網拍外拍女模，因兩人同齡且工作性質相同很聊的來成閏密，未料竟成為男友殺害閏密的涉案共犯，實令人始料未及。

警方指出，根據落網的程嫌供稱，因女友最近常埋怨與陳女為了工作有爭執，才會想要替女友出頭報復，由女友一同以有外拍CASE為幌子約出陳女，因女友當天要上課，才會由他單獨與陳女見面後犯案。

當天下午4點多，程嫌與下課的女友會合，女友還曾問他身上為什麼髒髒的，他則騙稱因為出了小車禍跌到路上導致，隨即一起回女友住處換衣服、並將陳女手錶送給女友，二人再一起搭高鐵南下台中投宿飯店，女友的確知情，但梁女卻矢口否認。

但經警方過濾相關監視器，從程嫌整個犯案過程中，目前雖尚未看到梁女出現，但警方認為，與陳女是閏密的梁女不可能認不出陳女的手錶，且男友拿著陳女的手機逃亡，期間因陳女家人急找人不斷響起，梁女不太可能不知情且不會追問。

因此從種種跡象研判，不排除梁女協助男友以外拍名義約出閏密陳女後、導致陳女遇害，只是過程中梁女是否在場，將進一步深入過濾相關監視器及通聯紀錄釐清。