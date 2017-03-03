粗心司機遺落25萬元腳踏車鋁圈 警民聯手尋回

2017-03-03 14:10

〔記者張軒哲／台中報導〕一名王姓司機昨日載運知名品牌碳纖材質腳踏車輪組鋁圈，行經后里區月眉里不慎掉落10只鋁圈，江姓夫妻路過發現貨物，熱心載至月眉派出所，警方查出10組鋁圈市價約25萬元，只憑紙箱外觀DT-SWISS，上網查出製造公司，打電話至該公司詢問，王姓司機感謝警方相助，否則恐賠償數月薪資。

大甲分局表示，昨日上午江姓夫妻載運紙箱至月眉派出所，指稱開車行經后里區安眉路上麗寶樂園附近，發現裝有物品的紙箱掉在路上，立即送交至派出所。警員何松哲一打開紙箱，發現箱內裝有10只DT-SWISS品牌碳纖材質腳踏車輪組鋁圈。

何員上網查詢DT-SWISS品牌碳纖材質腳踏車輪鋁圈，單價每組2萬5千元至5萬元不等，紙箱內十只鋁圈恐高達25萬元，想必失主一定相當著急。

紙箱並無署名及地址，何員只憑紙箱外觀DT-SWISS英文字，抽絲剝繭上網查得DT-SWISS品牌生產的公司，打電話至該公司詢問，王姓司機1小時內就到月眉派出所領回遺失物。

王男滿臉焦急向警方表示，送貨到廠商時，發現少了一箱，還好被熱心民眾拾獲，否則以每個月3萬元薪水，恐要賠上數個月薪資。