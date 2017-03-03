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桃園農會會員代表當選人 涉嫌1票5千元賄選

2017-03-03  13:53

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園區農會會員代表選舉又爆賄選情事，51歲已當選會員代表的李建和，被檢舉涉嫌透過70歲樁腳李讚星、64歲廖心富，以每票5000元代價行賄會員，桃園地檢署檢察官2日指揮桃園市調處、桃園警分局，搜索李建和等3人住居處，並傳訊3人及涉嫌收賄的22名會員，複訊後諭知李建和、李讚星、廖心富分別以10萬元、20萬元、10萬元交保，其中有5名會員繳回共2萬5000元不法所得。

桃檢主任檢察官趙燕利、檢察官郭書綺指揮桃調、桃警搜索，李讚星坦承於2月中旬，以每票5000元代價向5名會員行賄，另有會員坦承收受廖心富交付的賄款。

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  • 桃園地檢署查獲桃園區農會代表選舉涉賄。（記者鄭淑婷攝）

    桃園地檢署查獲桃園區農會代表選舉涉賄。（記者鄭淑婷攝）

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